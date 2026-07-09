Guinguinéo en deuil : rappel à Dieu du guide religieux, Serigne Abdou Bakhé Mbacké

La ville de Guinguinéo est en deuil à la suite du rappel à Dieu de Serigne Abdou Bakhé Mbacké, survenu ce jeudi 9 juillet 2026.
Khalife de Serigne Mame Khass Mbacké de Guinguinéo, le guide religieux mouride laisse derrière lui un héritage spirituel et humain remarquable. Réputé pour sa franchise, son intégrité et son engagement en faveur de la justice sociale, il était une voix respectée, n'hésitant pas à interpeller les dirigeants sur leurs responsabilités envers les populations.
Son rappel à Dieu constitue une grande perte pour sa famille, la communauté mouride et l'ensemble des fidèles qui appréciaient sa sagesse, son sens du devoir et son attachement aux valeurs de l'Islam.
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