Fondation Air France : Neufs (9) tonnes de dons collectées pour le Sénégal au service de l’Enfance vulnérable

La Fondation d’entreprise Air France mène depuis plus de 30 ans des actions pour les enfants et jeunes en difficulté. Le Sénégal occupe une place centrale dans son engagement. Selon le bilan effectué au Sénégal, 57 projets ont été financés pour 1.043 263 .
La fondation intervient sur 4 axes prioritaires dont la prise en charge des orphelins et nourrissons, la réinsertion des enfants de la rue, l’amélioration de l’accueil des enfants malades à l’hôpital et la sensibilisation à l’environnement.
Pour ce qui est de la grande collecte ,9 tonnes de dons ont été distribuées pour 12 associations. Grâce aux au soutien d’Air France Cargo, de la Fondation Groupe ADP, de RAJA et SODEXI, ces dons ont été collectées à Paris et acheminées à Dakar.12 associations en sont bénéficiaires parmi lesquelles on peut citer Action Education, ASEDEME, Centre Aminata Mbaye, la Liane, Village Pilote, Vivre ensemble la Pouponnière, SOS Villages d’Enfants, Samusocial Sénégal…
Avec ses partenaires associatifs et financiers, la Fondation Air France réaffirme sa mission : donner à chaque enfant les moyens de se construire un avenir.
La fondation intervient sur 4 axes prioritaires dont la prise en charge des orphelins et nourrissons, la réinsertion des enfants de la rue, l’amélioration de l’accueil des enfants malades à l’hôpital et la sensibilisation à l’environnement.
Pour ce qui est de la grande collecte ,9 tonnes de dons ont été distribuées pour 12 associations. Grâce aux au soutien d’Air France Cargo, de la Fondation Groupe ADP, de RAJA et SODEXI, ces dons ont été collectées à Paris et acheminées à Dakar.12 associations en sont bénéficiaires parmi lesquelles on peut citer Action Education, ASEDEME, Centre Aminata Mbaye, la Liane, Village Pilote, Vivre ensemble la Pouponnière, SOS Villages d’Enfants, Samusocial Sénégal…
Avec ses partenaires associatifs et financiers, la Fondation Air France réaffirme sa mission : donner à chaque enfant les moyens de se construire un avenir.
Dieynaba Agne
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