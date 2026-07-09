Fistule obstétricale: Porté par la Côte d’Ivoire, le professeur Serigne Magueye Gueye reçoit le Prix des Nations unies pour la population 2026

Le professeur Serigne Magueye Gueye, urologue sénégalais, a reçu hier le Prix des Nations unies pour la population 2026, lors d’une cérémonie retransmise en direct depuis le siège des Nations unies à New York. C’est d’ailleurs, la Côte d’Ivoire qui avait porté la candidature de l’universitaire sénégalais à cette distinction.







Le prix récompense les nombreuses actions menées par le professeur Gueye dans la lutte contre la fistule obstétricale, notamment à travers des campagnes de chirurgie réparatrice ayant permis de redonner leur dignité à des milliers de femmes en Afrique et au-delà. Cette pathologie, longtemps entourée de stigmatisation, a exposé de nombreuses femmes à la marginalisation sociale avant que des campagnes de sensibilisation, de renforcement de capacités et de traitement adapté ne soient déployées, en collaboration avec plusieurs organisations et parties prenantes.







Lors de la cérémonie, un film retraçant la contribution du professeur Gueye à l’accès à la santé pour tous a été projeté devant l’assistance. Dans son discours de remerciement, le lauréat a salué le rôle du représentant permanent de la Côte d’Ivoire auprès des Nations unies, qui a porté sa candidature, et a adressé sa gratitude au président de la République de Côte d’Ivoire ainsi qu’au peuple ivoirien, qui l’a accueilli pendant de longues années et lui a permis de se former et de travailler sur le traitement de la fistule obstétricale.







La distinction a suscité de nombreuses réactions notamment avec l’ancien président de la République Macky Sall, actuellement candidat au poste de secrétaire général des Nations unies qui a félicité le professeur Gueye via un message publié sur sa page Facebook. Macky Sall a salué « un brillant universitaire et praticien engagé au service du progrès de la science et de l’idéal humanitaire ».

