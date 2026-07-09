Affaire Jérôme Bandiaky : silence total , aucun mot sur les gendarmes Fulbert et Didier au procès

Alors que le dossier Jérôme Bandiaky, alias « Sniper », suscitait de nombreuses attentes, notamment autour des noms des gendarmes Fulbert et Didier, leur cas n’a finalement pas occupé les débats devant le tribunal correctionnel de Dakar.
Jugés pour détention d’armes sans autorisation administrative, trafic illicite d’armes et autres infractions, Jérôme Bandiaky et Sakory Ka ont tous les deux nié les faits qui leur sont reprochés. Selon Les Échos, l’audience s’est surtout concentrée sur les armes saisies, les autorisations administratives, les liens supposés avec certaines personnalités politiques et les explications fournies par les prévenus.
Jugés pour détention d’armes sans autorisation administrative, trafic illicite d’armes et autres infractions, Jérôme Bandiaky et Sakory Ka ont tous les deux nié les faits qui leur sont reprochés. Selon Les Échos, l’audience s’est surtout concentrée sur les armes saisies, les autorisations administratives, les liens supposés avec certaines personnalités politiques et les explications fournies par les prévenus.
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