CORED : Ousmane Ibrahima DIA élu président pour un mandat de 3 ans

Le Conseil pour l’Observation des Règles d'Éthique et de Déontologie dans les médias, CORED a renouvelé ses instances avec un nouveau président, Ousmane Ibrahima Dia. Dans un communiqué de presse publié ce 9 juillet 2026, le CORED annonce que « l’assemblée générale s’est tenue le samedi 4 juillet 2026 à la Maison de la presse Babacar Touré. La rencontre a été rehaussée par la présence de M. Bakary Sarr, ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement ».
L’AG a validé sans débats les rapports moral, financiers et d’activités qui étaient soumis à son appréciation. Lors de cette assemblée, « un nouveau directoire de 13 membres a été élu pour un mandat de trois ans. Le directoire est composé de journalistes Amadou Sabar Ba, Ousmane Ibrahima Dia, Aliou Diouf, Nina Penda Faye, Marguerite Rosalie Ndiaye et de techniciens Oumar Deme, Assane Gueye, Samba Ndiaye ».
Trois membres du directoire ont été élus reconduits par leurs mandats. Il s’agit d’Amadou Kanoute pour le ministère en charge de la communication, Mamadou Dieye pour le SYNPICS et Sellé Seck du Centre des Etudes, Sciences et Techniques de l’Information(CESTI) pour les écoles de formation. Le Conseil des diffuseurs et Editeurs de Presse du Sénégal(CDEPS) a désigné Mamadou Amat Niasse comme représentant des patrons de presse.
« Les membres du nouveau directoire se sont réunis le jeudi 9 juillet 2026 à la Maison de la presse Babacar Touré pour élire le Bureau de 7 membres ».
Le nouveau bureau est composé :
Président Ousmane Ibrahima Dia
Secrétaire général Aliou Diouf
Trésorière Marguerite Rosalie Ndiaye
Trésorier adjoint Assane Gueye
Chargé de la communication Nina Penda Faye
Chargé de l’organisation Amadou Sabar Ba
Chargé de l’organisation adjoint Oumar Dème
Dieynaba Agne
L’AG a validé sans débats les rapports moral, financiers et d’activités qui étaient soumis à son appréciation. Lors de cette assemblée, « un nouveau directoire de 13 membres a été élu pour un mandat de trois ans. Le directoire est composé de journalistes Amadou Sabar Ba, Ousmane Ibrahima Dia, Aliou Diouf, Nina Penda Faye, Marguerite Rosalie Ndiaye et de techniciens Oumar Deme, Assane Gueye, Samba Ndiaye ».
Trois membres du directoire ont été élus reconduits par leurs mandats. Il s’agit d’Amadou Kanoute pour le ministère en charge de la communication, Mamadou Dieye pour le SYNPICS et Sellé Seck du Centre des Etudes, Sciences et Techniques de l’Information(CESTI) pour les écoles de formation. Le Conseil des diffuseurs et Editeurs de Presse du Sénégal(CDEPS) a désigné Mamadou Amat Niasse comme représentant des patrons de presse.
« Les membres du nouveau directoire se sont réunis le jeudi 9 juillet 2026 à la Maison de la presse Babacar Touré pour élire le Bureau de 7 membres ».
Le nouveau bureau est composé :
Président Ousmane Ibrahima Dia
Secrétaire général Aliou Diouf
Trésorière Marguerite Rosalie Ndiaye
Trésorier adjoint Assane Gueye
Chargé de la communication Nina Penda Faye
Chargé de l’organisation Amadou Sabar Ba
Chargé de l’organisation adjoint Oumar Dème
Dieynaba Agne
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