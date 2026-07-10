Il revend une cargaison de près de 3 millions de FCFA et réinvestit l’argent : M.B.Ndiaye écope six mois ferme pour abus de confiance

Une transaction commerciale basée sur la confiance



Les faits remontent au 23 octobre 2025. Mouhamadou Bamba Ndiaye, homme d’affaires âgé de 56 ans et domicilié au quartier Darou Marnane à Touba, se rend dans le magasin du commerçant Modou Diop.



Les deux hommes entretiennent des relations d’affaires. Mouhamadou Bamba Ndiaye propose alors au commerçant de lui confier une importante cargaison à crédit.



Il s’engage à revendre les produits à ses clients, à restituer l’argent encaissé puis à percevoir sa commission.



Malgré quelques hésitations, Modou Diop accepte l’opération.



Une cargaison estimée à 2,941 millions de FCFA



Le commerçant remet à l’homme d’affaires 100 sacs d’oignons, 25 bouteilles d’huile, 50 caisses d’ail, 15 cartons d’eau de Javel, 25 cartons de boissons et 10 sacs de petits pois.



La valeur totale de la marchandise est estimée à 2,941 millions de FCFA.



Mais seize jours après la transaction, Modou Diop constate que son débiteur ne répond plus à ses appels.



Estimant avoir été victime d’un détournement, il saisit les autorités.



Les difficultés financières invoquées



Interpellé par la brigade de gendarmerie de Touba, Mouhamadou Bamba Ndiaye reconnaît les faits, mais explique son comportement par des difficultés financières.



Il est déféré au parquet de Diourbel puis inculpé pour abus de confiance.



Devant le tribunal correctionnel, l’homme d’affaires maintient avoir vendu l’intégralité de la marchandise. Il reconnaît toutefois ne pas avoir restitué l’argent au commerçant.



Selon ses explications rapportées par L’Observateur, il avait réinvesti les fonds dans une autre affaire consacrée aux aliments pour bétail.



Cette opération ne lui aurait pas permis de dégager les ressources nécessaires pour rembourser Modou Diop.



Le commerçant refuse un paiement échelonné



La défense du prévenu a tenté d’obtenir un arrangement fondé sur un remboursement progressif.



Mais Modou Diop a refusé un paiement par moratoire. Il a réclamé 3,5 millions de FCFA en réparation du préjudice subi.



Le procureur Papa Khalil Fall s’en est remis à la sagesse du tribunal.



Six mois ferme et 3,5 millions de FCFA à verser



Le tribunal correctionnel de Diourbel a retenu la culpabilité de Mouhamadou Bamba Ndiaye.



L’homme d’affaires a été condamné à six mois de prison ferme.



Il devra également verser 3,5 millions de FCFA à la partie civile pour réparer le préjudice causé.



La juridiction a ainsi considéré que la réutilisation des fonds dans une autre activité, sans l’accord du propriétaire de la marchandise, constituait un abus de confiance.