Échec des discussions avec le ministère : la CNTS maintient sa grève générale

La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) maintient son mot d’ordre de grève générale prévu ce vendredi 10 juillet 2026. La décision a été annoncée ce jeudi, à l’issue de la rencontre entre la centrale syndicale et le ministère chargé du Travail.



Dans un communiqué, la CNTS indique que les échanges avec les autorités « n’ont rien donné de concret ». La centrale syndicale informe, en conséquence, l’ensemble des travailleurs et travailleuses du maintien de la grève générale prévue ce vendredi 10 juillet 2026.