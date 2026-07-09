Échec des discussions avec le ministère : la CNTS maintient sa grève générale


Échec des discussions avec le ministère : la CNTS maintient sa grève générale
La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) maintient son mot d’ordre de grève générale prévu ce vendredi 10 juillet 2026. La décision a été annoncée ce jeudi, à l’issue de la rencontre entre la centrale syndicale et le ministère chargé du Travail.

Dans un communiqué, la CNTS indique que les échanges avec les autorités « n’ont rien donné de concret ». La centrale syndicale informe, en conséquence, l’ensemble des travailleurs et travailleuses du maintien de la grève générale prévue ce vendredi 10 juillet 2026.


Jeudi 9 Juillet 2026
Dieynaba Agne



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Le ministre Alioune Dione à la Clôture à de la 2ᵉ édition du FORA’ESS : « L’économie sociale et solidaire n’est pas une alternative, c’est une nécessité »

Le ministre Alioune Dione à la Clôture à de la 2ᵉ édition du FORA’ESS : « L’économie sociale et solidaire n’est pas une alternative, c’est une nécessité » - 10/07/2026

Guinguinéo en deuil : rappel à Dieu du guide religieux, Serigne Abdou Bakhé Mbacké

Guinguinéo en deuil : rappel à Dieu du guide religieux, Serigne Abdou Bakhé Mbacké - 09/07/2026

CORED : Ousmane Ibrahima DIA élu président pour un mandat de 3 ans

CORED : Ousmane Ibrahima DIA élu président pour un mandat de 3 ans - 09/07/2026

Grève générale du 10 juillet : l’UNSAS maintient le mot d’ordre et appelle à une mobilisation totale

Grève générale du 10 juillet : l’UNSAS maintient le mot d’ordre et appelle à une mobilisation totale - 09/07/2026

Transformation économique : le Président Bassirou Diomaye Faye reçoit Jaber Mazen, Directeur général de COTRAPA, qui présente de nouveaux projets privés au Palais

Transformation économique : le Président Bassirou Diomaye Faye reçoit Jaber Mazen, Directeur général de COTRAPA, qui présente de nouveaux projets privés au Palais - 09/07/2026

Secrétariat général de l’ONU :Le Pdt Macky Sall reçu par le ministre bahreïnien des Affaires étrangères… le multilatéralisme au cœur des discussions

Secrétariat général de l’ONU :Le Pdt Macky Sall reçu par le ministre bahreïnien des Affaires étrangères… le multilatéralisme au cœur des discussions - 09/07/2026

Vision Sénégal 2050 : Le PR Diomaye Faye reçoit le président de la BADEA autour du financement des infrastructures

Vision Sénégal 2050 : Le PR Diomaye Faye reçoit le président de la BADEA autour du financement des infrastructures - 09/07/2026

Odile Renaud-Basso, Présidente de la BERD : « Nous arrivons avec une méthode, pas des solutions toutes faites »

Odile Renaud-Basso, Présidente de la BERD : « Nous arrivons avec une méthode, pas des solutions toutes faites » - 09/07/2026

Agriculture, pêche, élevage : l’Intersyndicale exige le respect des engagements de l’Etat et invite à une grève générale le 10 juillet

Agriculture, pêche, élevage : l’Intersyndicale exige le respect des engagements de l’Etat et invite à une grève générale le 10 juillet - 09/07/2026

Fondation Air France : Neufs (9) tonnes de dons collectées pour le Sénégal au service de l’Enfance vulnérable

Fondation Air France : Neufs (9) tonnes de dons collectées pour le Sénégal au service de l’Enfance vulnérable - 09/07/2026

Respect du pacte de stabilité sociale, condition de travail du personnel de santé : Le SAMES appelle les médecins à une mobilisation massive pour la grève du 10 juillet

Respect du pacte de stabilité sociale, condition de travail du personnel de santé : Le SAMES appelle les médecins à une mobilisation massive pour la grève du 10 juillet - 09/07/2026

Richard-Toll : l’intersyndicale de la CSS dénonce la “délivrance massive de DIPA” et alerte sur l’emploi

Richard-Toll : l’intersyndicale de la CSS dénonce la “délivrance massive de DIPA” et alerte sur l’emploi - 09/07/2026

Fistule obstétricale: Porté par la Côte d’Ivoire, le professeur Serigne Magueye Gueye reçoit le Prix des Nations unies pour la population 2026

Fistule obstétricale: Porté par la Côte d’Ivoire, le professeur Serigne Magueye Gueye reçoit le Prix des Nations unies pour la population 2026 - 09/07/2026

ECOBANK Sénégal - BERD: Saïd Yallou salue « une prouesse » au bénéfice des PME

ECOBANK Sénégal - BERD: Saïd Yallou salue « une prouesse » au bénéfice des PME - 09/07/2026

Financement du commerce international: Ecobank Sénégal et la BERD misent plus de 9 milliards de FCFA sur les PME sénégalaises

Financement du commerce international: Ecobank Sénégal et la BERD misent plus de 9 milliards de FCFA sur les PME sénégalaises - 09/07/2026

Adieux historiques au Guide martyr de la République Islamique d’Iran : une manifestation de l'unité nationale et un message de puissance adressé au monde. (Par Hassan Asgari Ambassadeur de la République islamique d'Iran au Sénégal )

Adieux historiques au Guide martyr de la République Islamique d’Iran : une manifestation de l'unité nationale et un message de puissance adressé au monde. (Par Hassan Asgari Ambassadeur de la République islamique d'Iran au Sénégal ) - 09/07/2026

Recasement des pro-Sonko : Sokhna Ndiaye, cadre de Pastef et de Moncap, sonne la révolte

Recasement des pro-Sonko : Sokhna Ndiaye, cadre de Pastef et de Moncap, sonne la révolte - 09/07/2026

Décès d’Abdoulaye Ba: les syndicats du COUD dénoncent l’inculpation de trois agents

Décès d’Abdoulaye Ba: les syndicats du COUD dénoncent l’inculpation de trois agents - 09/07/2026

Lutte contre le trafic de drogue : 360 Kg de chanvre indien saisis à Joal

Lutte contre le trafic de drogue : 360 Kg de chanvre indien saisis à Joal - 09/07/2026

Affaire Jérôme Bandiaky : silence total , aucun mot sur les gendarmes Fulbert et Didier au procès

Affaire Jérôme Bandiaky : silence total , aucun mot sur les gendarmes Fulbert et Didier au procès - 09/07/2026

Proxénétisme présumé et drogue aux Maristes : une dame mariée condamnée après une arrestation dans un appartement où du kush et du Tramadol ont été saisis

Proxénétisme présumé et drogue aux Maristes : une dame mariée condamnée après une arrestation dans un appartement où du kush et du Tramadol ont été saisis - 09/07/2026

Baïdy Agne, President du CNP: « Il faut d’abord régler la dette intérieure avant de parler de dette extérieure »

Baïdy Agne, President du CNP: « Il faut d’abord régler la dette intérieure avant de parler de dette extérieure » - 09/07/2026

Distribution des semences à Koki : « J'ai déjà distribué 100 tonnes d'arachide et 100 tonnes de niébé, j'invite l'État à rembourser rapidement les dettes », plaide Adja Coumba Ndiaye

Distribution des semences à Koki : « J'ai déjà distribué 100 tonnes d'arachide et 100 tonnes de niébé, j'invite l'État à rembourser rapidement les dettes », plaide Adja Coumba Ndiaye - 09/07/2026

KOLDA : Le DG de l'ASP, Seydina Oumar Touré, inaugure le centre médico-social Djibril Baldé...

KOLDA : Le DG de l'ASP, Seydina Oumar Touré, inaugure le centre médico-social Djibril Baldé... - 09/07/2026

Affaire Bandiaky-Sakory Ka : la défense crie au « dossier politique »

Affaire Bandiaky-Sakory Ka : la défense crie au « dossier politique » - 09/07/2026

Riz local en souffrance : l’État active un plan d’urgence pour sauver 37 000 tonnes

Riz local en souffrance : l’État active un plan d’urgence pour sauver 37 000 tonnes - 09/07/2026

Senelec : les travailleurs défient l’État face à une ardoise de plus de 600 milliards FCfa

Senelec : les travailleurs défient l’État face à une ardoise de plus de 600 milliards FCfa - 09/07/2026

Hadja Andrée Touré, veuve de l'ancien président Ahmed Sékou Touré, est décédée

Hadja Andrée Touré, veuve de l'ancien président Ahmed Sékou Touré, est décédée - 09/07/2026

Le sachet de trop !

Le sachet de trop ! - 09/07/2026

Les sirènes d'alerte aérienne retentissent à Bahreïn (ministère de l'Intérieur)

Les sirènes d'alerte aérienne retentissent à Bahreïn (ministère de l'Intérieur) - 09/07/2026

RSS Syndication