Échec des discussions avec le ministère : la CNTS maintient sa grève générale

La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) maintient son mot d’ordre de grève générale prévu ce vendredi 10 juillet 2026. La décision a été annoncée ce jeudi, à l’issue de la rencontre entre la centrale syndicale et le ministère chargé du Travail.
Dans un communiqué, la CNTS indique que les échanges avec les autorités « n’ont rien donné de concret ». La centrale syndicale informe, en conséquence, l’ensemble des travailleurs et travailleuses du maintien de la grève générale prévue ce vendredi 10 juillet 2026.
Dans un communiqué, la CNTS indique que les échanges avec les autorités « n’ont rien donné de concret ». La centrale syndicale informe, en conséquence, l’ensemble des travailleurs et travailleuses du maintien de la grève générale prévue ce vendredi 10 juillet 2026.
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