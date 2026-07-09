Adieux historiques au Guide martyr de la République Islamique d’Iran : une manifestation de l'unité nationale et un message de puissance adressé au monde. (Par Hassan Asgari Ambassadeur de la République islamique d'Iran au Sénégal )


Adieux historiques au Guide martyr de la République Islamique d’Iran : une manifestation de l'unité nationale et un message de puissance adressé au monde. (Par Hassan Asgari Ambassadeur de la République islamique d'Iran au Sénégal )
Au cours des derniers jours (du 03 au 09 juillet 2026), le monde a été témoin de l'une des cérémonies d'adieu les plus importantes et les plus exceptionnelles de l'histoire contemporaine ; un événement qui s'est inscrit non seulement dans la mémoire du peuple iranien, mais également dans la mémoire politique et médiatique internationale. Durant ces journées de deuil et d'hommage à l'Imam martyr, « figure emblématique du martyre en Iran », la communauté internationale a été témoin d'une réalité incontestable : une mobilisation populaire d'une ampleur historique qui, en dépit des difficultés, des pressions et des épreuves, a incarné l'unité, la loyauté et la détermination inébranlable de la nation iranienne.

Chacun est naturellement libre d'interpréter cet événement selon ses propres convictions, de le relater à sa manière ou d'en proposer sa propre analyse. Toutefois, les faits demeurent distincts des interprétations politiques. Comme l'a exprimé un analyste établi en Europe : « Ces images ne sont pas celles d'un peuple vaincu ; cet adieu constitue l'un des plus grands rassemblements humains de notre époque ; une civilisation qui, malgré les difficultés, les souffrances et les pertes, a manifesté sa dignité, sa cohésion et son identité en accompagnant son dirigeant. » Une telle lecture contraste avec certaines analyses formulées dans d'autres contextes.

Les cérémonies d'adieu et les funérailles du Guide martyr de la République islamique d'Iran ont constitué l'un des rassemblements populaires et diplomatiques les plus importants de l'histoire contemporaine de la région. Marquées par une très forte participation populaire, la présence de délégations étrangères de haut niveau et une large couverture médiatique internationale, elles ont revêtu une dimension nationale, régionale et internationale. Après les hommages rendus par des responsables, des personnalités politiques et religieuses ainsi que des délégations officielles de dizaines de pays, ces cérémonies ont dépassé le cadre d'un simple deuil national pour prendre, aux yeux de nombreux observateurs, une dimension institutionnelle et politique.

La présence de nombreuses délégations officielles, notamment en provenance des pays de la région et du monde musulman et non musulman, a été interprétée comme le reflet de l'importance accordée à cet événement ainsi que des relations entretenues avec la République islamique d'Iran. La participation de hauts responsables et de représentants de différents États, en particulier des pays voisins, arabes et musulmans, a également été présentée comme un signe de la poursuite des relations diplomatiques et de l'attention portée à l'évolution de la situation en Iran.

De nombreux médias ont estimé que cette participation revêtait une signification dépassant le seul cadre des cérémonies funéraires. Selon ces analyses, elle témoignait également de la continuité du rôle régional de la République islamique d'Iran et de la poursuite de son activité diplomatique dans la période ayant suivi la guerre.

En parallèle de cette présence internationale, la forte mobilisation populaire observée à Téhéran, à Qom ainsi que, par la suite, dans les villes irakiennes de Nadjaf et de Karbala ainsi que dans la ville Sainte de Mashad a illustré une importante participation citoyenne. Dès les premières heures des cérémonies, les principales artères de la capitale et les itinéraires prévus pour les processions ont accueilli une foule venue de différentes régions du pays afin de rendre hommage au Guide martyr. La continuité de cette mobilisation durant plusieurs jours, malgré les températures élevées, a conduit de nombreux observateurs à la considérer comme l'un des plus importants rassemblements populaires de ces dernières décennies.

Les cérémonies ne se sont pas limitées à la Grande Mosquée de prière (Mossalla) de Téhéran ni aux processions organisées dans les rues de la capitale. Des cérémonies ont également eu lieu dans la ville sainte de Qom, au sanctuaire de Jamkarân ainsi qu'au mausolée de Hazrat Fatima al-Ma'soumah (paix sur elle), mettant en évidence la dimension religieuse et historique attachée à cet événement. La participation de religieux, d'étudiants, d'enseignants, de responsables politiques, de militaires, de séminaristes et de nombreuses autres catégories de la population a également contribué à renforcer sa portée spirituelle et culturelle.

Les cérémonies organisées à Nadjaf et à Karbala ont, elles aussi, conféré à cet événement une dimension dépassant les frontières de l'Iran. L'accueil réservé par la population irakienne, la participation de différents acteurs politiques et sociaux, la mobilisation des mawakib (cortèges et structures d'accueil des pèlerins) ainsi que l'organisation assurée par les institutions irakiennes ont été présentés comme le reflet des liens historiques, religieux et culturels existant entre les peuples iranien et irakien. Pour de nombreux participants, cette mobilisation exprimait également une forme de solidarité régionale et témoignait de la place qu'occupe la République islamique d'Iran dans une partie de l'opinion publique du monde musulman.

Lors de la dernière journée des cérémonies, la dépouille sacrée de l'Imam martyr est arrivée dans la ville sainte de Machhad, où elle a été accueillie et accompagnée par une foule de plusieurs millions de personnes. Elle a ensuite été inhumée auprès du sanctuaire sacré de l'Imam Reza (paix sur lui), huitième Imam des chiites.

La couverture médiatique internationale de ces cérémonies a également contribué à leur visibilité. De nombreux médias internationaux, quelles que soient leurs orientations éditoriales, ont rendu compte de l'ampleur de la participation populaire, de la présence des délégations étrangères et de la dimension régionale de l'événement, qu'ils ont présenté comme l'un des faits politiques et sociaux marquants de ces dernières années. Selon plusieurs médias internationaux, notamment Al Jazeera, CNN et la BBC, près de 24 millions de personnes ont participé à cette cérémonie, un niveau de mobilisation populaire considéré comme sans précédent dans l'histoire contemporaine.

L'ensemble de ces éléments a conduit plusieurs observateurs à considérer que les cérémonies d'adieu et les funérailles du Guide martyr dépassaient le cadre d'un événement national, religieux ou révolutionnaire. Elles ont également été analysées comme une illustration de la cohésion intérieure, de la continuité des institutions de la République islamique d'Iran, du rôle de la diplomatie publique et de la volonté d'affirmer la continuité de l'action du pays sur les scènes régionale et internationale.
Certaines pages de l'histoire dépassent le cadre d'une seule nation pour s'inscrire dans une mémoire plus large. Les cérémonies d'adieu organisées à l'occasion du martyr du Guide suprême de la République islamique d'Iran peuvent être considérées comme appartenant à cette catégorie d'événements. Elles ont dépassé le cadre d'une cérémonie funéraire pour devenir, aux yeux de nombreux participants et observateurs, un moment marquant de la vie politique, sociale et institutionnelle du pays.
À une époque où l'opinion publique mondiale est fortement influencée par les récits médiatiques et les enjeux informationnels, les images diffusées durant ces journées ont retenu l'attention. Les millions de personnes venues de différentes régions d'Iran, rejointes par des participants issus de plusieurs pays voisins, ont offert une représentation qui a suscité de nombreux commentaires. Pour ceux qui y ont participé, cette mobilisation ne constituait pas seulement un rassemblement populaire, mais exprimait également un attachement à une identité historique et à des convictions profondément enracinées.
Au terme de ces journées, ces cérémonies ont donné lieu à des interprétations diverses. Pour de nombreux observateurs, elles ont mis en lumière l'image d'une société faisant preuve de cohésion, de continuité et de résilience à un moment où certains anticipaient des divisions ou une période d'instabilité. Dans cette lecture, elles ont dépassé le seul cadre des funérailles d'un dirigeant pour devenir un événement national illustrant l'importance accordée à l'unité, à l'identité collective, à la confiance dans les institutions et à leur continuité.







Jeudi 9 Juillet 2026
Dakaractu



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