Proxénétisme présumé et drogue aux Maristes : une dame mariée condamnée après une arrestation dans un appartement où du kush et du Tramadol ont été saisis

Une dénonciation anonyme à l’origine de l’affaire



L’affaire débute par une dénonciation anonyme visant Alpha Lucida, une Sierra-Léonaise âgée de 23 ans. D’après Les Échos, cette dernière a été interpellée aux Maristes, en dehors de son domicile, alors qu’elle se trouvait en compagnie de son amie Aminata Barry.



Les enquêteurs soutiennent qu’Alpha Lucida était alors détentrice de trois sachets de kush. Elle aurait ensuite été conduite dans l’appartement qu’elle partageait avec Aminata Barry, une Guinéenne de 23 ans, ainsi que deux ressortissants nigérians, Nebedida Felix Naemeka et Onyeakachuwu Paul Chinedu.



Kush, Tramadol et 15 000 F CFA saisis



Lors de la perquisition, les policiers auraient saisi la même quantité de drogue dans la chambre d’Alpha Lucida, ainsi qu’une somme de 15 000 F CFA. Les Échos rapporte qu’elle aurait d’abord déclaré que la drogue était destinée à sa consommation personnelle.



Elle serait ensuite revenue sur cette version, affirmant que le produit illicite retrouvé dans sa chambre appartenait à des clients liés à des activités de prostitution. Concernant Nebedida Felix Naemeka, les enquêteurs indiquent qu’il aurait tenté de se débarrasser d’une tablette de Tramadol en apercevant les policiers.



Des aveux à l’enquête, des contestations à la barre



À la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, où les prévenus ont comparu le mardi 7 juillet 2026, Alpha Lucida a nié les faits. Elle a soutenu que les agents n’avaient rien trouvé comme drogue dans son appartement et a également contesté la découverte des trois sachets sur elle.



Aminata Barry a aussi contesté les accusations. Elle a déclaré n’avoir rien vu concernant la drogue saisie sur son amie au moment de l’interpellation. De son côté, Nebedida Felix Naemeka a indiqué avoir vu au commissariat le Tramadol évoqué dans la procédure, mais pas dans l’appartement. Onyeakachuwu Paul Chinedu a également contesté les faits.



Le tribunal suit le parquet pour Alpha Lucida



Dans ses réquisitions, le procureur a demandé que seule Alpha Lucida soit déclarée coupable, avec une peine de six mois d’emprisonnement ferme, tout en sollicitant la relaxe des autres prévenus.



Pour la défense des deux hommes, Me Abdallah Diallo a soutenu que ses clients avaient été impliqués uniquement parce qu’ils étaient présents dans l’appartement. Il a plaidé leur relaxe, affirmant qu’ils contestaient avoir détenu du Tramadol ou participé à une activité illicite.



Au final, le tribunal a suivi le parquet sur la culpabilité d’Alpha Lucida, tout en requalifiant les faits. Elle a été condamnée à trois mois de prison ferme et à une amende de 50 000 F CFA, après disqualification des faits d’offre ou de cession de drogue en détention en vue de l’usage.