Sécurité transfrontalière : fin d'une patrouille conjointe entre les FDS sénégalaises et mauritaniennes

Un détachement du 2ᵉ Bataillon d'infanterie, renforcé par des éléments de la Gendarmerie nationale et de la Police nationale, a achevé ce jour une patrouille conjointe, planifiée et conduite avec les Forces de défense et de sécurité (FDS) de la République islamique de Mauritanie.
Lancée le 7 juillet 2026, cette opération s'est déroulée dans le quadrilatère Rosso (Mauritanie)- Gani-Dagana-Rosso (Sénégal).
Au-delà de sa contribution au raffermissement des relations fraternelles entre le Sénégal et la Mauritanie, cette patrouille conjointe avait également pour objectif de rassurer les populations vivant de part et d'autre de la frontière, tout en renforçant la coopération sécuritaire entre les deux pays.
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