Vision Sénégal 2050 : Le PR Diomaye Faye reçoit le président de la BADEA autour du financement des infrastructures

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience, ce jeudi, Dr Fahad Al-Dossari, président du conseil d’administration de la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA).



Cette rencontre s’inscrit dans la dynamique de mobilisation des partenaires financiers autour des priorités de développement du Sénégal. Partenaire de longue date du continent africain, la BADEA accompagne plusieurs pays dans leurs efforts de développement économique.



À l’issue de cette audience, l’institution financière a réaffirmé son engagement à soutenir la mise en œuvre de la Vision Sénégal 2050. Cet appui devrait notamment concerner le secteur des infrastructures, à travers des mécanismes de financement innovants.



Pour le Sénégal, cette rencontre traduit la volonté des autorités de renforcer les partenariats stratégiques capables d’accompagner les grands chantiers de développement. Elle confirme également l’intérêt des partenaires financiers pour les orientations définies dans la Vision Sénégal 2050.