Respect du pacte de stabilité sociale, condition de travail du personnel de santé : Le SAMES appelle les médecins à une mobilisation massive pour la grève du 10 juillet

Le Syndicat Autonome des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens –Dentistes du Sénégal, SAMES affilié à la CNTS appelle tous ses membres à rejoindre la grève générale du 10 juillet 2026.

Lancée par le Front Syndical pour la Défense du Travail, FSDT, « cette journée de mobilisation vise à défendre les droits des travailleurs, le respect des engagements pris dans le cadre du pacte de stabilité sociale ainsi que la dignité et les conditions de travail du personnel de santé », dit-on dans le communiqué de presse.

Voilà pourquoi, « le SAMES invite ses militants de toutes sections et zones, sur toute l’étendue du territoire national, à respecter le mot d’ordre de grève du 10 juillet 2026, dans l’unité, la responsabilité et la discipline, tout en veillant à la prise en charge des urgences, conformément à l’éthique médicale ».

Dieynaba Agne