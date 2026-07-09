Transformation économique : le Président Bassirou Diomaye Faye reçoit Jaber Mazen, Directeur général de COTRAPA, qui présente de nouveaux projets privés au Palais

Les audiences économiques se sont poursuivies, ce matin, au Palais de la République. Le Président Bassirou Diomaye Faye a reçu Monsieur Jaber Mazen, Directeur général de COTRAPA, une société spécialisée dans l’exportation de produits de grande consommation vers l’Afrique.



Au cours de cette rencontre, Monsieur Mazen a exprimé sa volonté de contribuer à la matérialisation de l’agenda national de transformation économique. Il a présenté au chef de l’État des projets innovants, présentés comme porteurs de croissance pour le Sénégal.



Cette audience s’inscrit dans la dynamique de mobilisation des acteurs économiques autour des priorités nationales. Les initiatives portées par COTRAPA viennent ainsi conforter les orientations de la Vision Sénégal 2050, qui place la transformation économique au cœur des ambitions du pays.



À travers cette rencontre, les autorités sénégalaises entendent également mettre en avant l’attractivité croissante de l’économie nationale auprès des investisseurs privés. Une dynamique qui confirme l’intérêt de plusieurs acteurs économiques pour les opportunités offertes par le Sénégal dans le cadre de sa nouvelle trajectoire de développement.