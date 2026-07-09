Distribution des semences à Koki : « J'ai déjà distribué 100 tonnes d'arachide et 100 tonnes de niébé, j'invite l'État à rembourser rapidement les dettes », plaide Adja Coumba Ndiaye

À l'instar de plusieurs opérateurs économiques engagés dans la campagne de distribution des semences, Adja Coumba Ndiaye, originaire de Koki, affirme avoir entièrement achevé la mise en place de son quota de semences au profit des producteurs.



Selon elle, 100 tonnes d'arachide en coque et 100 tonnes de niébé ont été distribuées dans les différentes localités ciblées.



Toutefois, l'opératrice économique déplore le retard dans le remboursement des créances dues par l'État aux distributeurs de semences.



« J'invite l'État à rembourser rapidement les dettes. Les retards de paiement handicapent fortement le bon déroulement des opérations de distribution des semences », a-t-elle déclaré.



Revenant sur la répartition de son quota, Adja Coumba Ndiaye précise avoir distribué 70 tonnes d'arachide en coque à Koki et 30 tonnes à Nguermalale. Concernant le niébé, 50 tonnes ont été acheminées à Nguensar et 50 tonnes à Mbédiène.



Elle assure que les producteurs ont reçu des semences certifiées, répondant aux normes de qualité, ce qui, selon elle, explique l'absence de contestation de la part des bénéficiaires.



« Les producteurs de Koki, Nguermalale, Nguensar et Mbédiène ont reçu des semences de bonne qualité, conformes aux exigences de la campagne agricole », a-t-elle souligné.



Opératrice économique depuis 2016, Adja Coumba Ndiaye salue par ailleurs les efforts du gouvernement en faveur de la reconstitution du capital semencier national. Elle invite enfin les agriculteurs à procéder rapidement aux semis et à assurer un bon suivi des cultures afin de contribuer à l'atteinte de l'objectif de souveraineté alimentaire fixé par les autorités.

