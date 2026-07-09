Secrétariat général de l’ONU :Le Pdt Macky Sall reçu par le ministre bahreïnien des Affaires étrangères… le multilatéralisme au cœur des discussions

Dans le cadre de sa candidature au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, Macky Sall poursuit ses consultations diplomatiques. Ce 9 juillet 2026, à Manama, il a été reçu en audience par Dr Abdullatif bin Rashid Alzayani, ministre bahreïnien des Affaires étrangères.
Dans un message publié sur ses plateformes, Macky Sall a remercié le chef de la diplomatie bahreïnienne pour cette audience qu’il a qualifiée de conviviale. Cette rencontre s’inscrit dans une séquence de discussions autour de sa candidature à la tête de l’ONU.
Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur plusieurs sujets d’intérêt commun, notamment les défis du multilatéralisme, le dialogue des civilisations et la réforme de l’Organisation des Nations unies.
Macky Sall a également évoqué la nécessité de revitaliser le rôle de l’ONU dans la prévention et le règlement pacifique des conflits. Une orientation qui apparaît comme l’un des axes importants de sa démarche diplomatique dans le cadre de cette candidature.
À travers cette audience à Manama, Macky Sall poursuit ainsi son plaidoyer autour d’une ONU réformée, plus active face aux crises internationales et davantage engagée dans le dialogue entre les peuples.
Dans un message publié sur ses plateformes, Macky Sall a remercié le chef de la diplomatie bahreïnienne pour cette audience qu’il a qualifiée de conviviale. Cette rencontre s’inscrit dans une séquence de discussions autour de sa candidature à la tête de l’ONU.
Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur plusieurs sujets d’intérêt commun, notamment les défis du multilatéralisme, le dialogue des civilisations et la réforme de l’Organisation des Nations unies.
Macky Sall a également évoqué la nécessité de revitaliser le rôle de l’ONU dans la prévention et le règlement pacifique des conflits. Une orientation qui apparaît comme l’un des axes importants de sa démarche diplomatique dans le cadre de cette candidature.
À travers cette audience à Manama, Macky Sall poursuit ainsi son plaidoyer autour d’une ONU réformée, plus active face aux crises internationales et davantage engagée dans le dialogue entre les peuples.
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