Vol ou Sabotage ? Le Mystère du Cambriolage à la Sonacos

Le siège de la Sonacos, niché au cœur de la rue Dr Calmette, à Dakar, est au centre d’une intrigue qui alimente rumeurs et spéculations. Selon Libération, un cambriolage d’une rare subtilité a eu lieu dans les locaux de la direction générale, laissant employés et observateurs perplexes. Deux faits majeurs font de cette affaire un véritable casse-tête : aucune trace d’effraction n’a été relevée, et seuls deux ordinateurs portables ont été emportés par les mystérieux intrus.







Un vol ou une opération ciblée ?







Les couloirs de la Sonacos bourdonnent de murmures : “Pourquoi ces deux ordinateurs, et pas autre chose ?” Certains y voient un acte prémédité visant à faire disparaître des informations sensibles. Ces appareils, qui pourraient contenir des données stratégiques de l’entreprise, attisent les soupçons. Libération s’interroge : les cambrioleurs avaient-ils des informations précises, ou est-ce simplement une coïncidence ?







Des zones d’ombre troublantes







L’absence totale de signes d’effraction renforce l’aspect mystérieux de l’affaire. Comment des malfaiteurs ont-ils pu pénétrer dans un lieu aussi sécurisé sans laisser de trace ? Selon des sources internes citées par Libération, cette opération minutieuse pourrait impliquer une complicité interne.







Une plainte déposée, mais les questions demeurent







La direction générale de la Sonacos n’a pas tardé à réagir en déposant une plainte, laissant entrevoir une enquête qui s’annonce délicate. En attendant les conclusions officielles, les spéculations vont bon train. S’agit-il d’un simple vol, ou d’un coup savamment orchestré pour des raisons encore inavouées ?