Vol de bétail à Malicounda : Les voleurs Tabassent le gardien à mort , emportent 30 moutons, des ladoums et Azawats...

Dans la nuit du 14 septembre, Mouhamed Gory BA, éleveur de moutons Ladoum et Azawat à Malicounda Thioubène, a été victime d'un vol de grande ampleur. Trente moutons ont été dérobés de sa bergerie, un coup dur pour cet éleveur dont les bêtes représentent une source importante de revenus. Ce vol s'inscrit dans une série d'incidents similaires qui touchent régulièrement la région, affectant les éleveurs et leurs familles.



Les voleurs, au nombre de quatre, ont également gravement blessé le gardien de la bergerie, qui a été admis en urgence à l'hôpital. Cet acte de violence montre l'escalade dans la brutalité de ces crimes, rendant la situation encore plus alarmante pour les habitants. Grâce à l’intervention rapide de la gendarmerie nationale de Malicounda, les agneaux volés ont pu être retrouvés dans la localité de Sinthiou Mbadane Peulh, un endroit tristement réputé pour abriter des réseaux de voleurs de bétail selon Mouhamed Gory Bâ au micro de Dakaractu mbour. Cependant, les moutons adultes restent toujours introuvables.



Ce vol relance le débat sur la sécurité dans le département de Mbour, où les réseaux de voleurs de bétail semblent opérer de manière régulière et organisée. Face à cette recrudescence des vols, Mouhamed Gory Bâ interpelle les autorités à venir en aide aux populations de la zone "je lance un cri du cœur aux autorités compétentes pour qu'elles prennent des mesures drastiques afin d'éradiquer ce fléau. Il est urgent de renforcer la sécurité dans les zones rurales en augmentant les effectifs de la gendarmerie, en améliorant les infrastructures de surveillance, et en appliquant des sanctions sévères contre les malfaiteurs.



Les éleveurs, qui constituent un pilier de l'économie locale, se retrouvent démunis face à ces actes criminels répétés. Il est crucial de restaurer la confiance des communautés rurales et de protéger leurs moyens de subsistance pour éviter que l’insécurité ne prenne racine et n’entraîne un abandon progressif de l’élevage dans la région."



Ce dernier de se désoler " En dépit de la loi criminalisant le vol de bétail, le problème reste entier voir même plus ".