Vœux de nouvel an : « Le Sénégal peut éprouver des moments difficiles, mais la paix finira par triompher... » (Serigne Saliou Thioune).

Serigne Saliou Thioune Ibn Serigne Béthio Thioune a profité du réveillon du nouvel an pour délivrer un message de paix et souhaiter ses meilleurs vœux à la nation sénégalaise.



« Nous prions pour une paix durable au Sénégal, nous prions également pour le Chef de l’État et pour tous les sénégalais », a-t-il confié. Interpellé sur le contexte politique tendu où l’opposition et le pouvoir sont constamment dans le tiraillement, il dira que la quiétude primera sur la gestion des clivages.

« Le Sénégal peut éprouver des moments difficiles, mais la paix finira par triompher », a-t-il dit rappelant ainsi les efforts des grands érudits de l’Islam qui reposent un peu partout à travers le pays.



Le guide des Tiantacounes a initié une cérémonie de gratitude à l’honneur de Serigne Saliou Mbacké à Mermoz afin de perpétuer le legs de son père Cheikh Béthio Thioune...