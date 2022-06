Visite du vice-président de l'Inde au Sénégal : « Émergence » d’une diplomatie de la coopération dans plusieurs secteurs.

Depuis 60 ans, les relations entre l’Inde et le Sénégal n’ont jamais occupé le devant de la scène des rapports Inde-Afrique. Les observateurs s’intéressent davantage aux relations de l’Inde avec l’Afrique de l’Est et du Sud, du fait d’un passé colonial commun et de la présence d’une importante diaspora. Pourtant, les relations entre l’Inde et le Sénégal sont emblématiques de la coopération Sud-Sud. Elles permettent d’illustrer la volonté des dirigeants indiens de forger de nouveaux « partenariats mutuellement bénéfiques » et de rendre compte de la stratégie des pays africains de coopérer avec les grands émergents, devenus des partenaires commerciaux majeurs et des acteurs incontournables pour le développement.



Le vice-président de l'Inde est au Sénégal depuis quelques jours pour visiter quelques sites dans le pays et rencontrer le président de la République Macky Sall, afin de renforcer cette coopération qui dure depuis longtemps.



« Le vice-président de l'Inde a rencontré le président Macky Sall, afin de discuter de plusieurs aspects comme le secteur de l'éducation, de la santé et celui de l'industrie pour le développement du Sénégal. Le Sénégal est un pays qui a beaucoup de ressources et le président Macky Sall a demandé au vice-président de l'Inde d'y travailler. La coopération d'échange commercial entre le Sénégal et l'Inde cette année a fait plus de (1) un milliard de dollars. Après la rencontre avec le président Sall, le vice président indien a rendu visite à certains sites comme le monument de la Renaissance Africaine, le musée de la civilisation noire... », a décliné l'ambassadeur de l'Inde au Sénégal, G.v. Srinivas.



Il terminera par afficher sa satisfaction sur les 60 ans de coopération entre le Sénégal et l'Inde, surtout son réel plaisir de constater à quel point les Sénégalais sont intéressés par la vie des indiens...