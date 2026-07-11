Macky Sall peut-il obtenir le soutien décisif de la France ? la réponse de l’ambassadrice Christine Fages

Une candidature évoquée sur la scène internationale



Le nom de Macky Sall est régulièrement cité parmi les personnalités susceptibles de briguer le poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.



L’ancien chef de l’État sénégalais bénéficie déjà du soutien exprimé par certaines autorités de son pays.



La position de la France, membre permanent du Conseil de sécurité, pourrait peser dans le processus de désignation.



Paris veut entendre tous les candidats



Interrogée par L’Observateur, Christine Fages indique qu’il est encore trop tôt pour connaître le candidat qui bénéficiera du soutien français.



Elle explique que les différentes personnalités en lice effectuent actuellement une tournée auprès des pays membres permanents du Conseil de sécurité, communément appelés les « P5 ».



La France entend écouter chaque candidat avant de se déterminer.



Une décision définitive attendue plus tard



Selon l’ambassadrice, le choix définitif de Paris pourrait intervenir au mois d’octobre.



D’ici là, les autorités françaises examineront les projets, les profils et les orientations proposés par les différents prétendants.



« C’est encore un peu tôt dans le processus pour savoir sur quel candidat la France va se déterminer », indique Christine Fages.



Macky Sall toujours dans l’attente d’un soutien décisif



La candidature éventuelle de Macky Sall devra donc franchir plusieurs étapes avant d’obtenir un soutien officiel de la France.



L’ancien président devra notamment convaincre les membres permanents du Conseil de sécurité, dont le vote est déterminant dans la sélection du prochain Secrétaire général de l’ONU.