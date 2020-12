Visite du ministre de l'Énergie : La Senelec s'est dotée de la centrale Caradeniz powership pour endiguer les délestages.

Le ministre de l'Énergie a procédé ce mardi à une série de visite des sites industriels de la Senelec. Sophie Gladima s'est rendue d'abord au siège de la rue Vincent et son agence commerciale. Elle a ensuite visité la centrale Karadeniz powership déployée au port de Dakar depuis 2019.



Après l'incident noté à la centrale de Sendou le 19 juillet dernier, l'État du Sénégal grâce à sa collaboration bilatérale avec la Turquie, a sollicité d'urgence l'expertise énergétique de Ankara pour le déploiement de cette centrale. C'est ainsi que Karadeniz poweship a accosté au port pour une durée de cinq ans.



Le DG de la Senelec est revenu sur les exigences environnementales imposée avant l'accostage de ce navire. Papa Mademba Bitèye a rassuré les usagers du port.



Le port et la Senelec parties prenantes et partenaires ont magnifié cette collaboration. Mais vu la rapidité de la mise en service de ce gros navire-centrale énergétique, ils parlent de 1er projet fast track du PSE.



220 méga watt, c'est la capacité de cette centrale énergétique. Une centrale qui est venue à son heure, puisque depuis lors, les délestages ont diminué drastiquement. La présence de Karadeniz powership à Dakar s'avère être une bouffée d'oxygène...