Visite du ministre Alioune Sall à Dakar Dem Dikk : le numérique au cœur de la modernisation des transports

Sous la présence de M. Assane Mbengue, Directeur de Dakar Dem Dikk, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a effectué, le mardi 31 mars 2026, une visite dans les locaux de la société nationale de transport. Il a exprimé le plaisir de constater les avancées technologiques réalisées au sein de l’entreprise et a félicité le Directeur Général pour ces innovations, qui s’inscrivent pleinement dans la vision du Président de la République et du Premier Ministre.



Au programme, la découverte du Smart Bus, du système d’aide à l’exploitation (SAEIV) et du Centre de Contrôle Opérationnel (CCO), véritable cerveau du pilotage en temps réel. Ces dispositifs renforcent la sécurité, la traçabilité et la supervision des transports, tout en plaçant le citoyen au centre des décisions.



Le ministre a souligné l’importance de ces outils numériques pour la surveillance des déplacements et la protection des passagers. Il a même suggéré d’organiser des journées portes ouvertes afin que les Sénégalais puissent constater ces avancées de visu.



Grâce aux caméras embarquées et aux systèmes de détection en temps réel, un trajet Dakar-Tambacounda peut être suivi et supervisé, garantissant sécurité et fiabilité pour les clients.



Il a également rappelé le rôle du numérique comme levier de transformation économique et sociale, conformément aux ambitions du New Deal et du Master Plan numérique à l’horizon 2034. L’objectif est de généraliser ces pratiques à d’autres secteurs, tels que l’eau, la santé, l’agriculture ou l’élevage.



La plateforme I-Sénégal, récemment lancée, illustre cette volonté de simplifier la vie des citoyens, en leur permettant d’effectuer de nombreuses démarches administratives en ligne et de gagner ainsi un temps précieux.



Cette visite témoigne de la volonté du gouvernement de faire du numérique un moteur central de modernisation et de sécurisation des transports, tout en contribuant au développement socio-économique du Sénégal.