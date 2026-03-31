Grève de 72h des transporteurs : le mot d’ordre peu suivi au 2e jour, à la gare routière de Keur Massar

Contrairement à plusieurs régions du Sénégal où la grève des transporteurs a été largement suivie ce lundi 30 mars, le mouvement semble avoir un impact limité à Dakar. Mieux, au deuxième jour de la grève, ce mardi 31 mars, le mot d’ordre n’est visiblement pas respecté à la gare routière de Keur Massar, où les cars « Ndiaga Ndiaye » assurent normalement leurs rotations vers plusieurs destinations, notamment Bourguiba-Fann, Colobane ou encore Ngor.
Sur place, les usagers ne rencontrent pas de difficultés majeures pour se déplacer et continuent de vaquer librement à leurs occupations, profitant d’une offre de transport relativement stable malgré le contexte de grève.
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