Un avion d’assaut emblématique serait en route vers le Golfe: un nouvel indice qu’une attaque au sol se prépare

Une vingtaine de Fairchild A-10 Thunderbolt II ont été rassemblés sur une base américaine, et huit sont déjà en vol au-dessus de l’Atlantique. Ces avions d’appui au sol, véritables “terreurs des blindés”, seront vraisemblablement envoyés au Moyen-Orient. Leur rôle le plus probable n’est autre que le soutien d’une attaque américaine massive sur le sol iranien. Ce qui ne sera pas sans risque pour ce vieil avion.
Il n’embarque pas de technologie de pointe comme le F-35, et il n’arbore pas non plus les lignes élégantes des F-18 embarqués sur les porte-avions américains. Mais le Fairchild A-10 Thunderbolt II, plus connu sous son surnom de Warthog (“phacochère”), est aussi un appareil emblématique de la puissance aérienne américaine, même s’il s’avère vieillissant. Ce véritable camion à bombes et à roquettes n’a rien d’un chasseur: il est conçu pour l’appui au sol, au plus proche des lignes de front. Son déploiement en nombre au Moyen-Orient n’aurait donc rien d’anodin.
Le site spécialisé The Warzone pointe des indices d’un possible déploiement d’avions A-10 au Moyen-Orient dans le cadre de l’opération “Epic Fury” contre l’Iran. Des vidéos sur les réseaux sociaux démontrent qu’une vingtaine de ces avions ont été rassemblés sur l’aéroport international de Portsmouth à Pease, dans le New Hampshire, qui sert de point de départ traditionnel vers l’Angleterre pour les appareils militaires américains.
Des A-10 au-dessus de l’Atlantique
Les données de suivi des vols accessibles au public suggèrent que l’US Air Force fait déjà traverser l’Atlantique à une escadrille de ces appareils. Trois avions de ravitaillement KC-135 Stratotanker se sont envolés de la base anglaise de Mildenhall, vraisemblablement pour permettre à huit Warthog partis des USA de faire le plein.
Ce ballet aérien démontre à quel point l’Europe reste un maillon essentiel des déploiements américains, et dans le cas de ces Warthog, la destination la plus probable reste le Moyen-Orient. En particulier depuis que Trump évoque une possible opération au sol contre l’Iran, que ce soit pour s’emparer de l’île de Kharg ou, plus ambitieux encore, mener un raid massif en territoire iranien pour s’emparer de l’uranium enrichi du régime.
65 obus par seconde
L’A-10 Warthog ne sert pas à mener des campagnes de frappes à longue distance, mais bien à attaquer des troupes et des colonnes de véhicules, éventuellement au plus près des combats. L’avion, qui vole depuis 1972, est entièrement construit autour de son arme principale: un canon Gatling de calibre 30 mm qui peut tirer jusqu’à 3.900 projectiles à la minute, soit 65 obus par seconde. Celui-ci tire un “mélange de combat” composé de cinq obus perforants en uranium appauvri avec pointe gainée au béryllium pour un obus hautement explosif, spécialement conçu pour faire du Warthog la “terreur des blindés”.
Un camion à bombes
L’avion est également équipé de 11 points d’ancrage qui lui permettent d’emporter 7.257 kg d’armement supplémentaire ; des bombes, des roquettes non guidées et même des missiles sol-air ou air-air. Un véritable camion chargé d’explosifs, qui vole lentement (560 km/h de vitesse de croisière, 706 km/h (Mach 0,58) en vitesse maximale), mais dont l’effet sur un champ de bataille est dévastateur. Y compris parfois pour ses alliés: les A-10 ont été accusés de “tirs amis” lors de la première guerre du Golfe.
Plus récemment, le média ukrainien Militarnyi a rapporté qu’un A-10 avait attaqué par erreur la base de l’armée irakienne d’Al Habbaniya, citant le média local NAYA. Celui-ci évoque sept soldats irakiens tués et 13 autres blessés. Plusieurs vidéos démontrent que des A-10 stationnés en Irak ont été utilisés pour frapper des groupes paramilitaires proches de l’Iran ces derniers jours. Même quand l’avion vole très haut pour être identifié à coup sûr, le bruit de son canon est aisément reconnaissable.
Un avion vulnérable
Si un tel engin est déployé en nombre au Moyen-Orient, c’est vraisemblablement pour assurer l’appui de soldats américains au sol. Ce qui n’est pas sans risque, car si l’avion est robuste, son usage à faible altitude le rend très vulnérable à la défense antiaérienne. Or, les Iraniens semblent bien avoir réussi à endommager un F-35, avion multirôle moderne supposé ultra-furtif.
Le Warthog, conçu dans les années 1970, sera une cible beaucoup plus facile, même s’il a depuis été doté de moyens de lutte électronique. Durant ses derniers engagements massifs, cet appareil a essuyé des pertes: sept Warthog ont été perdus au combat durant la première guerre du Golfe en 1990-1991, et un autre lors de l’attaque contre l’Irak de 2003.
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