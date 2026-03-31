Un avion d’assaut emblématique serait en route vers le Golfe: un nouvel indice qu’une attaque au sol se prépare

Une vingtaine de Fairchild A-10 Thunderbolt II ont été rassemblés sur une base américaine, et huit sont déjà en vol au-dessus de l’Atlantique. Ces avions d’appui au sol, véritables “terreurs des blindés”, seront vraisemblablement envoyés au Moyen-Orient. Leur rôle le plus probable n’est autre que le soutien d’une attaque américaine massive sur le sol iranien. Ce qui ne sera pas sans risque pour ce vieil avion.

Il n’embarque pas de technologie de pointe comme le F-35, et il n’arbore pas non plus les lignes élégantes des F-18 embarqués sur les porte-avions américains. Mais le Fairchild A-10 Thunderbolt II, plus connu sous son surnom de Warthog (“phacochère”), est aussi un appareil emblématique de la puissance aérienne américaine, même s’il s’avère vieillissant. Ce véritable camion à bombes et à roquettes n’a rien d’un chasseur: il est conçu pour l’appui au sol, au plus proche des lignes de front. Son déploiement en nombre au Moyen-Orient n’aurait donc rien d’anodin.

Le site spécialisé The Warzone pointe des indices d’un possible déploiement d’avions A-10 au Moyen-Orient dans le cadre de l’opération “Epic Fury” contre l’Iran. Des vidéos sur les réseaux sociaux démontrent qu’une vingtaine de ces avions ont été rassemblés sur l’aéroport international de Portsmouth à Pease, dans le New Hampshire, qui sert de point de départ traditionnel vers l’Angleterre pour les appareils militaires américains.

Des A-10 au-dessus de l’Atlantique

Les données de suivi des vols accessibles au public suggèrent que l’US Air Force fait déjà traverser l’Atlantique à une escadrille de ces appareils. Trois avions de ravitaillement KC-135 Stratotanker se sont envolés de la base anglaise de Mildenhall, vraisemblablement pour permettre à huit Warthog partis des USA de faire le plein.

Ce ballet aérien démontre à quel point l’Europe reste un maillon essentiel des déploiements américains, et dans le cas de ces Warthog, la destination la plus probable reste le Moyen-Orient. En particulier depuis que Trump évoque une possible opération au sol contre l’Iran, que ce soit pour s’emparer de l’île de Kharg ou, plus ambitieux encore, mener un raid massif en territoire iranien pour s’emparer de l’uranium enrichi du régime.

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