Audition devant les enquêteurs : Me Souleymane Soumaré met en garde contre l’accès aux téléphones des prévenus

Depuis l’éclatement de l’affaire impliquant Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé, liée à des faits d’homosexualité présumée, de transmission volontaire du VIH-Sida et de prostitution masculine, les arrestations se multiplient. Un élément revient avec insistance dans ce dossier : l’exploitation des téléphones portables des personnes interpellées.



En effet, après une première vague d’arrestations, les enquêteurs ont pu élargir leurs investigations grâce aux données extraites des téléphones des premiers prévenus. Une situation qui soulève des interrogations sur le respect des droits des personnes mises en cause, notamment en matière de vie privée et de protection des données personnelles.



Sur cette question, l’avocat Me Souleymane Soumaré tire la sonnette d’alarme. Dans une publication sur sa page Facebook, il met en garde contre certaines pratiques lors des enquêtes, en particulier l’accès aux téléphones sans consentement.



"Les citoyens doivent savoir que nul n’est obligé de déverrouiller son téléphone en cas de convocation par la police ou la gendarmerie. Si on vous dit le contraire, on essaie de vous berner.

Il ne faut jamais au plus grand jamais donner le code de son téléphone.

Vous faites l’objet d’une enquête, renoncez même à votre téléphone! Ne l’ouvrez même pas pour appeler vos proches. Je connais des cas dans lesquels des enquêteurs ont profité de cet instant pour arracher le téléphone et l’exploiter.

Si maintenant les enquêteurs disent que même si vous ne leur donnez pas le code, ils pourront quand même le déverrouiller, souhaitez leur bonne chance et faites leur savoir que tout ce qu’ils pourraient déclarer comme provenant du téléphone ne vous concerne pas. Et diantre! Lisez ce que vous signez!!! Si on ne vous donne pas le temps de relire, ne signez pas! Vous n’êtes pas non plus obligés de signer!

Last but not least, il ne faut jamais parler d’un dossier avec les enquêteurs, sans la présence d’un avocat. Tout ce que vous dites, même dans un ton amical et familier, pourra être consigné sur pv comme étant vos déclarations sommaires.