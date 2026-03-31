Audition devant les enquêteurs : Me Souleymane Soumaré met en garde contre l’accès aux téléphones des prévenus

Depuis l’éclatement de l’affaire impliquant Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé, liée à des faits d’homosexualité présumée, de transmission volontaire du VIH-Sida et de prostitution masculine, les arrestations se multiplient. Un élément revient avec insistance dans ce dossier : l’exploitation des téléphones portables des personnes interpellées.
En effet, après une première vague d’arrestations, les enquêteurs ont pu élargir leurs investigations grâce aux données extraites des téléphones des premiers prévenus. Une situation qui soulève des interrogations sur le respect des droits des personnes mises en cause, notamment en matière de vie privée et de protection des données personnelles.
Sur cette question, l’avocat Me Souleymane Soumaré tire la sonnette d’alarme. Dans une publication sur sa page Facebook, il met en garde contre certaines pratiques lors des enquêtes, en particulier l’accès aux téléphones sans consentement.
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