“Nous sommes de la famille des grands singes” : une séquence sur CNews fait polémique

Le ministre français de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a annoncé, mardi à l’Assemblée nationale, que le gouvernement “étudiait” la possibilité d’engager des “poursuites pénales” contre les auteurs de propos polémiques sur CNews visant le nouveau maire LFI de Saint-Denis, Bally Bagayoko.

Qualifiant de nouveau ces propos d’”ignobles” et d’”absolument inacceptables”, le ministre de l’Intérieur a affirmé que le gouvernement les étudiait “pour savoir s’il s’agit d’un appel à la discrimination raciale et d’une injure publique”.

“Le racisme, qui n’est pas une opinion, qui est un poison, et c’est bien de cela dont il s’agit, c’est un délit pénal qui est souvent une circonstance aggravante”, a insisté Laurent Nuñez.



“Ces propos-là, nous allons les expertiser. S’il doit y avoir poursuites pénales, il y aura poursuites pénales”, a-t-il promis.



Bally Bagayoko ciblé par l’extrême droite

Sébastien Lecornu a renchéri devant les députés, en affirmant que la “banalisation du mal et du racisme doit être combattue avec la même force et sans relâche”.



“Nous devons refuser, a poursuivi le Premier ministre, toute forme de violence dans le débat politique et dans le débat public”.



Bally Bagayoko a été élu dès le premier tour des élections municipales à Saint-Denis. Depuis, il est la cible d’une campagne de haine relayée par l’extrême droite sur les réseaux sociaux.



“Grands singes”

Vendredi, un débat sur CNews a porté sur les premiers jours de son mandat.

