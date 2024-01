Visite du PM dans le département de Nioro/ Amadou Lamine Dieng assure une forte mobilisation: " Tout le département de Nioro votera pour vous".

A l'occasion de la visite du PM Amadou Ba pour procéder au lancement de la piste Wack-Ngouna- Vélingara Walo, le maire de Wack Ngouna, Amadou Lamine Dieng, a réussi le pari de la mobilisation.



À travers une forte mobilisation de la population de Wack Ngouna et environs, l'édile local a accueilli en grande pompe le PM et sa délégation.



Dans son discours, il a ainsi tenu à rassurer quant à la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar au soir du 25 février. " Tout le département de Nioro votera pour vous. Que chacun gagne chez lui et on gagne partout. A Wack-Ngouna, on gagnera…", a déclaré le maire, Amadou Lamine Dieng.