Visite de courtoisie à la DGPU : Ousmane Noël Dieng et son mentor ont reçu et adoubé des lutteurs.

À la suite de leurs exploits et comportements exemplaires ces trois dernières semaines dans l’arène nationale, des lutteurs et des acteurs du monde la lutte comme Ama Baldé, Eumeu Sène, Tapha Tine et Modou Lô ont été invités à la Délégation Générale à la Promotion des Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose (DGPU) par Ousman Noël Dieng et son mentor Diène Farba Sarr.

Ces derniers ont eu une discussion avec ces acteurs majeurs de la lutte qui ne se sont pas privés de magnifier leur geste. Prenant la parole tour à tour, Ousmane Noël Dieng et Diène Farba Sarr, ont tous deux magnifié le rôle de régulateur social et d’ambassadeurs qu’endossent les lutteurs. Ils ne se sont pas privés d'adouber ces derniers, plus particulièrement Ama Baldé qui, selon eux, a eu un comportement exemplaire après son combat contre le roi des arènes Modou Lô.