Football : Lionel Messi atteint la barre des 900 buts en carrière avec Inter Miami en seulement 1142 matches


Football : Lionel Messi atteint la barre des 900 buts en carrière avec Inter Miami en seulement 1142 matches
Lionel Messi continue d’écrire l’histoire du football mondial. L’attaquant de l’Inter Miami a franchi un nouveau sommet en inscrivant son 900e but en carrière, ce jeudi en Floride.

La septième minute suffisait. Sur un service de Sergio Reguilón depuis le bord de la surface, Messi a ajusté du pied gauche avec cette précision chirurgicale qui le caractérise depuis deux décennies. But numéro 900. L’histoire, une fois encore, s’écrivait. C’est face à Nashville SC, en huitièmes de finale retour de la Concacaf Champions Cup, que l’Argentin a atteint ce cap symbolique en 1142 matches.

Mais au-delà du chiffre, c’est la manière qui fascine. La majorité de ses buts ont été inscrits au FC Barcelone (672), avant de poursuivre son œuvre au Paris Saint-Germain, puis à Miami où il a déjà dépassé les 80 réalisations. Son année 2012, avec 91 buts, reste un sommet absolu.

La comparaison avec Cristiano Ronaldo renforce encore la portée de l’exploit. Le Portugais avait atteint les 900 buts le 5 septembre 2024 avec le Portugal, en 1 238 matches, soit un ratio de 0,73 but par match. Messi, lui, y parvient à 38 ans et 8 mois, avec 96 rencontres de moins et une moyenne de 0,79.

Ronaldo, toujours actif à Al Nassr, compte désormais 965 buts en 1 309 matchs. L’écart demeure, mais Messi, sous contrat jusqu’en 2028, avance plus vite. Deux trajectoires, une rivalité, et une même empreinte indélébile sur l’histoire du football.

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Jeudi 19 Mars 2026
Alain Bonang



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