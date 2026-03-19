CAN 2025 : La FRMF salue la décision de la CAF

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a réagi ce mercredi à la décision de la Commission d'appel de la CAF, rendue au lendemain des incidents ayant perturbé un match de la compétition.



Dans son communiqué, l'instance marocaine se félicite d'un verdict qui « va dans le sens du respect des règles ». La FRMF rappelle avoir constamment réclamé « l'application stricte du règlement », précisant que sa démarche ne visait pas à contester « la performance sportive des équipes », mais uniquement à exiger le respect du cadre juridique.



Après une première décision qu'elle avait choisi de contester, la FRMF prend acte que la CAF reconnaît désormais que « la règle, connue de tous, n'avait pas été respectée ». L'association souligne avoir respecté l'ensemble des procédures, participant aux auditions et déposant ses conclusions dans le cadre légal.



Au-delà de ce contentieux, la Fédération estime que cette décision « clarifie le régime applicable » et renforce « la crédibilité des compétitions internationales, en particulier du football africain ».



Désireuse de tourner la page, la FRMF entend désormais se concentrer sur les prochaines échéances, notamment la Coupe du Monde et la CAN féminine prévues cet été. Elle a conclu en saluant « l'ensemble des nations ayant participé à cette édition de la CAN, moment majeur pour le football africain.