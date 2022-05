Visite de Serigne Mountakha à Dakar : « Ce que Me Abdoulaye Wade a confié au Khalife » (Lamine Thiam, Pds)

Au cours de l’entretien avec le Khalife Général de Mourides, Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké, le chef de la délégation du parti démocratique sénégalais dépêché par son secrétaire général, Me Abdoulaye, a transmis le message de l’ancien président du Sénégal.



Après les prières et reconnaissances envers Me Abdoulaye Wade, le Khalife, nous dit Lamine Thiam, a aussi prié pour le Sénégal à la veille d’élections. « Le président Abdoulaye Wade a toujours été le premier à venir rendre visite au Khalife une fois à Dakar, mais cette fois, il est hors du pays. Mais nous avons demandé à Serigne Mountakha de prier pour le parti, pour le retour de Karim et pour une paix pérenne au Sénégal », confie le chef de délégation, Lamine Thiam.