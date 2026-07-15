Visite de Macky Sall au Sénégal : Le Réseau des Universitaires Républicains (RUR) réaffirme son soutien à sa candidature au poste de SG de l’ONU…

Le RUR salue la venue du président Macky Sall au Sénégal et lui réaffirme son soutien au poste de SG des Nations-Unies. Le message a été délivré par le biais de son coordonnateur Moussa Baldé (PCD/Kolda). Ainsi, le RUR a appris avec une grande satisfaction la visite attendue au Sénégal de Son Excellence Monsieur Macky Sall, ancien Président de la République, prévue le vendredi 17 juillet 2026, à l'occasion de son audience avec Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye FAYE, Président de la République du Sénégal. Et ce retour constitue un moment chargé d'histoire et d'émotion. Il s'agit du premier séjour du Président Macky SALL sur le sol sénégalais depuis la fin de son mandat le 2 avril 2024, après avoir assuré une transition républicaine exemplaire et transmis le pouvoir dans le respect de la Constitution et des traditions démocratiques de notre pays.

Aussi, le RUR souhaite au Président Macky SALL une chaleureuse bienvenue sur la terre qui l'a vu naître, grandir et exercer les plus hautes responsabilités de l'État. Il est convaincu que de nombreux Sénégalais, quelles que soient leurs sensibilités politiques, accueilleront dans un élan républicain celui qui a dirigé notre pays pendant douze années et contribué à son rayonnement sur les scènes africaine et internationale. Dans cette dynamique, le RUR salue également l'audience que lui accordera le Président de la République. Cette rencontre constitue un signal positif de continuité de l'État, de respect des institutions républicaines et de maturité démocratique. D’ailleurs, elle rappelle que les intérêts supérieurs du Sénégal transcendent les divergences partisanes et imposent le dialogue entre les plus hautes autorités de l'État, présentes et anciennes, chaque fois que les circonstances l’exigent.

Le RUR considère que cette visite intervient à un moment particulièrement important, alors que la candidature du Président Macky SALL au poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies suscite un intérêt croissant sur le continent africain et au-delà. Dans cette lancée, son expérience d'homme d'État, son engagement en faveur de la paix, de l'intégration africaine, du développement durable, d’un multilatéralisme plus équitable et de la réforme de la gouvernance mondiale font de lui l'une des personnalités mondiales les plus crédibles pour accéder à cette prestigieuse fonction.

À cet égard, le RUR réaffirme son soutien total à cette candidature qu'il considère comme une opportunité historique pour le Sénégal, pour l'Afrique et pour la Francophonie. Au-delà des appartenances politiques, cette candidature porte les couleurs du Sénégal et constitue un enjeu de prestige national ainsi qu'un levier de rayonnement diplomatique pour notre pays. À ce titre, le RUR forme le vœu que cette visite marque une nouvelle étape dans le rassemblement des Sénégalais autour des valeurs de paix, de dialogue, de stabilité institutionnelle et d'unité nationale.