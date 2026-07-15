Argent volé déversé à Touba - Daba Niang, ( PJF Diomaye - Président) répond à Sonko : "Ici, les populations sont dignes et intègres »

Suite à la récente sortie de l'ancien Premier ministre Ousmane Sonko, arguant que de l’argent volé a été déversé à Touba à des fins politiciennes , Daba Niang, présidente de la jeunesse féminine de la coalition Diomaye-Président dans le département de Mbacké, a tenu à réagir par une déclaration ferme. Clairement frustrée par cette déclaration, la leader politique estime qu’il est inconcevable de laisser impuni cet affront. « Le patriotisme n'est le monopole de personne », affirme-t-elle d'emblée, rappelant que « l'amour de la patrie se démontre avant tout par les actes, le respect des institutions et le sens des responsabilités ».



Prenant la défense des populations de Touba, elle souligne qu'elles « demeurent profondément attachées à leurs valeurs de dignité, de foi et d'intégrité », et qu'elles « ne se laissent ni acheter ni détourner de leurs convictions par des considérations matérielles ». Pour Daba Niang , la déclaration du leader de Pastef est complètement fausse car ne reposant que sur des balivernes .



Pour conclure, Daba Niang cite un proverbe bien connu : « Le mensonge fait le tour du monde, mais la vérité finit toujours par le rattraper ». Elle ajoute que « ceux qui vivent dans le mensonge finissent toujours par être rattrapés par la vérité ».