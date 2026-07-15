Senelec réalise une première en Afrique avec une titrisation de 108 milliards FCFA cotée à la Bourse de Luxembourg

Senelec franchit une étape historique dans le financement des infrastructures énergétiques en devenant la première entreprise publique africaine à réaliser une opération de titrisation liée à des critères de durabilité et admise à la Bourse de Luxembourg.



Lors d'une cérémonie « Ring the Bell » organisée le 13 juillet 2026 à la Bourse de Luxembourg (LuxSE), la société nationale d'électricité a célébré l'admission de ses obligations liées au développement durable, d'un montant de 108 milliards de FCFA (environ 164 millions d'euros), sur la Cote officielle de LuxSE ainsi que leur inscription sur la plateforme Luxembourg Green Exchange (LGX).



Cette opération est structurée sous forme de titrisation adossée aux factures d'électricité impayées ou en retard de paiement. Ce mécanisme permet à Senelec de transformer ces créances en ressources financières immédiatement disponibles afin de soutenir ses investissements dans les infrastructures énergétiques.



Selon le communiqué, cette émission constitue une double innovation. D'une part, elle ouvre une nouvelle voie de financement pour les entreprises publiques africaines en valorisant leurs créances clients. D'autre part, elle repose sur des obligations liées au développement durable (Sustainability-Linked Bonds – SLB), dont les caractéristiques financières sont indexées sur l'atteinte d'objectifs précis, notamment la réduction des pertes techniques et commerciales ainsi que l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique de Senelec.



Le Directeur général de Senelec, Papa Toby Gaye, a salué une étape majeure pour l'entreprise et le Sénégal. « Cette cotation à la Bourse de Luxembourg et sur LGX est une étape historique pour Senelec et pour le Sénégal. Elle témoigne de notre engagement en faveur de la finance innovante et de notre feuille de route RSE. Nous sommes fiers d'introduire sur le marché international la première titrisation d'une entreprise publique africaine, avec le soutien de LuxSE », a-t-il déclaré.



Grâce à son admission sur Luxembourg Green Exchange, l'opération offre aux investisseurs internationaux une transparence renforcée sur les engagements environnementaux et de durabilité associés à cette émission obligataire.



À travers cette initiative, Senelec affirme son ambition de mobiliser des financements innovants et durables afin d'accélérer l'accès à une énergie fiable, abordable et propre pour l'ensemble des Sénégalais.

