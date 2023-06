Violences à l’UCAD : Les préjudices causés à la faculté de médecine évalués à plus de 300 millions de francs CFA

Le syndicat des travailleurs de l’enseignement supérieur sections COUD et UCAD s’est prononcé sur les saccages qui ont eu lieu dans l‘espace universitaire la semaine dernière. Le syndicat (Coud et Ucad réunis), à travers le secrétaire général de la section UCAD, Mame Samba Ba, a tenu un point de presse ce matin où il est revenu sur les dégâts notés dans le temple du savoir. Déjà, rien qu’au niveau de la faculté de médecine « les dégâts sont évalués, à plus de 300 millions de francs CFA », a indiqué le secrétaire général du syndicat des travailleurs de l’enseignement supérieur de l’UCAD qui s’indigne par ailleurs de l’irresponsabilité de certains à vouloir mettre à genoux ce temple du savoir.