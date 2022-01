Violence politique : Zahra Iyane Thiam appelle les auteurs à raison garder.

La candidate de la coalition BBY à la mairie de Sicap Liberté prône l'apaisement de la scène politique sénégalaise pour avoir des élections apaisées et zéro violence. À l'occasion de la tournée porte à porte qu'elle déroulait ce matin à la Sicap Liberté, la candidate appelle les auteurs des scènes de violence à la raison.



"Nous avons constaté que depuis le début de la campagne, nos affiches sont déchirées. Mais nous appelons les auteurs à la raison. Parce qu'en définitive au soir du 23 Janvier nous demeurerons tous des amis et des habitants des Sicap et tous les candidats seront ensemble main dans la main pour se féliciter les uns et les autres. C'est pourquoi j'en appelle à la raison et surtout au respect des uns et des autres et qu'on arrête de vandaliser nos affiches", invite Zahra Iyane Thiam...