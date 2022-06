Violence politique : Pape Mahawa Diouf taxe l’opposition de fauteur de troubles et réclame le réveil du peuple.

L’affrontement entre forces de l’ordre et militants de la coalition Yewwi Askan Wi a causé d’énormes pertes, avec notamment trois morts et des blessés.



Pour Pape Mahawa Diouf, responsable politique de la coalition Benno Bokk Yakaar, cela est un immense regret, ce dernier devant la presse a tenu à conscientiser la population à faire face à ses injustices dont le peuple sera l'unique victime. Ainsi il demande à tout un chacun de s’orienter et de prôner la démocratie dans notre pays.