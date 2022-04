Villes intelligentes : Yankhoba Diattara et Smart Africa pour faire du Sénégal un exemple dans la sous-région...

Yankhoba Diattara, le ministre de l'Economie Numérique et des Télécommunications a présidé ce lundi un atelier sur l’élaboration de la stratégie nationale pour le développement de villes et communautés intelligentes (SNDVCI.)



En Visioconférence avec le directeur général du secrétariat de l’alliance Smart Africa, Lacina Koné (représentant smart Africa), le ministre de souligner que : « Cet atelier d’échanges et de partage s’inscrit dans une dynamique d’adaptation des évolutions technologiques, en droite ligne avec la stratégie Sénégal numérique 2025 (SN2025), arrimée au Plan Sénégal Émergent (PSE) dont la vision est : « en 2025, le numérique pour tous et pour tous les usages au Sénégal avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant. »



Les Chefs d'État et de Gouvernement africains ont pris l’engagement, à travers la création de l’Alliance Smart Africa, d’accélérer le développement socio-économique durable du continent grâce à un accès abordable au haut et très haut débit ainsi que l'utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC.)