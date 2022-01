Ville de Rufisque / BBY : « Le bon choix n’a pas été fait... mais ce sont les Rufisquois qui vont choisir leur propre maire… » (Souleymane Ndoye, BBY)

À deux jours du vote, coup de théâtre à Rufisque. En effet, personne n’attendait le soutien de Souleymane Ndoye, investi tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar pour la reconquête du Conseil départemental et en même temps pour la commune de Rufisque-Ouest, au candidat du parti PPC au détriment d’Ismaïla Madior Fall. Les caravanes des deux hommes se sont croisées à Ndunkou en cette 14ème journée de campagne électorale.

Ainsi c’est dans son quartier de naissance que Souleymane Ndoye a affiché son soutien à la personne qu’il considère comme digne héritier de Mbaye Jacques Diop. Pour être cohérent dans son engagement au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, Seydou Diouf exhorte ses militants de voter Souleymane Ndoye pour le Conseil départemental. Une étroite complicité est affichée entre les deux hommes qui cheminent ensemble depuis 12 ans. « Seydou est un homme politique digne ; il ne fait pas de la politique pour lui-même. En venant dans la coalition il n’a rien exigé et depuis 2012 nous avons été dans tous les combats dans le véritable Benno Bokk Yaakaar », tels sont les propos de Souleymane Ndoye pour témoigner et ensuite féliciter le leader du PPC de sa vision et de son combat pour la ville de Rufisque. D’après le candidat à la mairie de Rufisque-Ouest, « le bon choix n’a pas été fait à Rufisque », dira Souleymane Ndoye avant de faire savoir que « le président a choisi son candidat pour la ville, mais ce sont les Rufisquois qui vont choisir leur propre maire… »