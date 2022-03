Ville de Guédiawaye : Le Forum civil invite le maire Ahmed Aïdara à faire sa déclaration de patrimoine.

Après l’installation du bureau municipal tant agitée, le nouveau maire de la ville de Guédiawaye va devoir se résigner et s’atteler aux exigences des populations. Le maire Ahmeth Aïdara a ainsi été invité à procéder à la déclaration de son patrimoine. « Nous invitons le Maire de Guédiawaye à veiller au respect de la législation sur la déclaration de patrimoine au titre de l'Article 2 de la loi 2014-17 du 2 mars 2014 sur la déclaration de situation patrimoniale », a rappelé le coordonnateur départemental du Forum civil, Michel Mendy.



En effet, au regard de la loi, la liste des personnes assujetties visées en son article 2 intègre les administrateurs de crédits, les ordonnateurs de recettes et de dépenses et les comptables publics dont le niveau d’opérations porte sur un total annuel supérieur ou égal à un milliard (1.000.000.000) de francs CFA.



Ainsi, avec un budget arrêté en séance du 25 décembre 2021 pour l'année financière 2022 en recettes et dépenses à la somme de 1.513.088. 813, le budget de la ville de Guédiawaye est bien concerné...