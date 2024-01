Victorine Ndeye, ministre de la Microfinance : « Les disparités entre les régions et les milieux rural et urbain appellent à des solutions adaptées et inclusives »

Le ministre de la Microfinance a présidé ce jeudi 11 janvier 2024, la 28e Session du Comité National de Coordination des activités de la Microfinance. Face aux différents acteurs et parties prenantes, Victorine Ndeye s’est dit : « nous sommes conscients des défis persistants et de la nécessité d'innover pour garantir un accès équitable aux services financiers. Les statistiques relatives au taux d’accès aux services financiers au niveau des zones rurales et périurbaines, malgré des améliorations notables, n'est pas encore à un niveau satisfaisant. »





Le thème retenu de cette édition porte sur « Comment faciliter l'accès aux services financiers pour les populations vulnérables ? » Ainsi dirat-elle, « les disparités entre les régions et entre les milieux rural et urbain appellent à des solutions adaptées et inclusives. Au cours de la dernière décennie, l'État a déployé des efforts significatifs avec la création de fonds tels que DER/FJ, FONGIP, FONAMIF, PROMISE, et d'autres initiatives... »





Cependant, elle ajoute qu’« il est de notre devoir d'admettre que des contraintes subsistent, et c'est pourquoi nous devons envisager des actions plus structurées pour faire face à l’accès aux services financiers décentralisés et améliorer les conditions d’autonomisation des plus vulnérables. »



Elle ajoute que « nous devons remettre en question les modalités actuelles de financement pour les couches défavorisées, évaluer leurs impacts socio-économiques réels, et élaborer des solutions innovantes et inclusives. Mon département s'engage à intensifier son action par un accompagnement des couches vulnérables, en soutenant l'extension des interventions des SFD dans les zones défavorisées, en établissant des synergies avec d'autres partenaires, et en négociant des lignes de crédits spécifiques avec les Partenaires Techniques et Financiers », conclut la ministre.