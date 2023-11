Verdict de la Cour suprême : « Nous allons vers une situation où de fait, on empêchera Ousmane Sonko de prendre ses fiches et de déposer sa candidature! » (Me Ciré Clédor Ly, avocat).

La Cour suprême a rendu cet après midi, son verdict sur le recours en annulation de l’ordonnance du tribunal d’instance de Ziguinchor réintégrant Ousmane Sonko sur les listes électorales. La juridiction a cassé et annulé la décision du 12 octobre portant la décision de la réintégration de Ousmane Sonko sur les listes électorales. Elle a également renvoyé l'affaire pour être rejugée devant le tribunal hors classe de Dakar. Commentant la décision, l’un des avocats de l’opposant, à savoir, Me Ciré Clédor Ly se dit déçu par la tournure et rassure sur le caractère de la bataille que la défense compte poursuivre jusqu’à avoir gain de cause.« Le verdict n’a absolument rien donné », a commenté l’avocat selon qui, la démarche relève d’une stratégie pour contraindre son client de participer à la présidentielle de 2024.« Nous allons vers une situation où de fait on empêchera Ousmane Sonko de prendre ses fiches et de déposer sa candidature. Nous sommes dans un état de banditisme d’État et la communauté internationale doit intervenir », a soutenu Me Ly à sa sortie de l’audience tenue ce 17 novembre devant la Cour suprême.