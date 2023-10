Verdict annulant la décision de radiation de Sonko des listes électorales : Aminata Touré salue la posture du juge

Après plusieurs heures de plaidoirie au tribunal de grande instance de Ziguinchor, le juge annule la radiation de Ousmane Sonko des listes électorales. Une décision qui, selon les avocats du maire de Ziguinchor, est une fierté et un vent de liberté et d’indépendance. Un vent qui a déjà soufflé au nord avec Mme l’avocate générale lors de l’audience précédente à la cour suprême de Dakar.



Mais Aminata Touré présidente de MIMI 2024, se félicite et félicite le juge : « Félicitations au Juge Sabassy Faye de Ziguinchor pour le courage d’avoir dit le Droit en annulant la décision de radiation de Ousmane Sonko des listes électorales », s’est réjouie l’ancien Premier ministre qui magnifie « la démocratie qu’elle considère comme un système concurrentiel où l’élimination d’adversaire politique n’est pas admissible ».