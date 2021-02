Vaccination en masse : Thierno Lo amorce la sensibilisation.

L'ancien ministre Thierno Lo était ce matin en conférence de presse au siège de son parti l'Alliance pour la paix et le développement. Dans un contexte de pandémie, il a appellé les porteurs de voix, notamment, les hommes politiques, culturels etc..., à se constituer pour inviter les sénégalais à prendre conscience de l'importance de la vaccination.



Le président de l'Alliance pour la paix et le développement invite également à faire confiance à nos scientifiques et leur donner la prérogative qu'ils méritent : "Il faut faire confiance aux habilités ( les scientiques), en les écoutant et ignorer ceux qui ne font que verser dans la désinformation."