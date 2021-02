(VIDÉO) - MAIRIE DE MBACKÉ / L'édile initie une session de formation sur les procédures de passation de marché et projette ...

Dans le souci de donner plus d'efficience et d'efficacité à sa gestion, le maire de Mbacké a jugé utile de dérouler une session de formation à l'intention des agents de sa municipalité dans le cadre du plan annuel de renforcement de capacités qui fait partie des suggestions du Pacasen.



Pour cette année 2021, l'accent a été mis sur les procédures de passation des marchés. Avec la collaboration de l'ARD et sous la présence du préfet de Mbacké, la rencontre a permis au maire de donner des assurances sur les aptitudes de son équipe à répondre aux attentes des partenaires et des populations dans la gestion des financements mis à leur disposition. Serigne Abdou Mbacké Ndao annoncera d'ailleurs la tenue très prochaine d'une autre session de formation sur l'état-civil avec le tribunal de Mbacké...