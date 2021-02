(VIDÉO) L'ACIS de Touba engage une croisade contre le virus de la Covid-19 et met les moyens.

Partant du constat que la Covid-19 a fini de prendre des proportions inquiétantes à Touba avec un peu moins de 1.300 personnes atteintes depuis le début de la pandémie pour 97 morts, l'ACIS (Association des Commerçants et Industriels du Sénégal) a définitivement déclenché sa croisade contre le virus. Ce lundi, une opération coup de poing de distribution de masques et de gels antiseptiques a été déroulée au marché Ocass de Touba.



Fallou Galass Khouma, le Président de la structure, de préciser devant le sous-préfet de Ndame, l'adjoint au maire et le représentant du médecin-chef du district sanitaire, que 10 000 masques ont été dégagés, 60 cartons de gel et 2 millions de francs dans le cadre de cette journée de sensibilisation. Il ne manquera pas aussi de signaler que l'initiative est une marque d'adhésion à l'appel lancé par le Khalife Général des Mourides dans ce sens.