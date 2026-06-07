[ VIDEO ] Arène nationale : Reug Reug impose sa loi et fait chuter Boy Niang 2 apres une longue absence dans l’arène


L’affiche tant attendue entre Reug Reug et Boy Niang 2 a tenu le public en haleine. Dès le coup de sifflet, les deux lutteurs se sont observés avec prudence, multipliant les balancements de bras sans véritable offensive. L’arbitre est intervenu à plusieurs reprises pour les inciter à engager le combat, tandis que Boy Niang 2 avançait progressivement et que Reug Reug reculait tout en restant solidement campé sur ses appuis. Les deux adversaires, dotés d’une impressionnante puissance physique, ont reçu des avertissements en raison de leur manque d’engagement offensif dans les premières minutes de la confrontation.

 

Après un second avertissement pour chaque camp, le rythme s’est brusquement accéléré. Boy Niang 2 a tenté de prendre l’initiative en lançant plusieurs attaques, mais Reug Reug est resté maître de ses mouvements. Faisant preuve d’une grande lucidité tactique, il a esquivé les offensives adverses avant de saisir une opportunité décisive. Malgré la résistance de Boy Niang 2, Reug Reug a réussi à le contrôler, à le déséquilibrer puis à le renverser grâce à une combinaison de puissance, de précision et de stratégie. Une victoire nette qui confirme une nouvelle fois son statut parmi les grandes références de l’arène sénégalaise malgré une longue absence.

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Dimanche 7 Juin 2026
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