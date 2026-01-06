VÉLINGARA (Kolda) : Les bénévoles communautaires du préscolaire et les animateurs polyvalents réclament leur recrutement… ‎

Les bénévoles communautaires du préscolaire et les animateurs polyvalents du département de Vélingara réclament leur recrutement dans la fonction publique. Ainsi, à l’instar de leurs collègues des autres localités du pays, ils ont fait face à la presse, ce mardi, pour dénoncer leurs conditions de travail et exiger leur insertion dans la fonction publique. Dans cette dynamique, ils se sont rassemblés devant les locaux de l’Inspection de l’éducation et de la formation (IEF) avec des brassards rouges au bras. D’ailleurs, ces acteurs du préscolaire souvent qualifiés de « soldats du préscolaire » ont fait une déclaration publique lue par leur porte-parole, Mama Samba Baldé.

À en croire ce dernier, « nous alertons l’opinion nationale sur la situation de précarité et d’exploitation que nous vivons depuis des années. À ce titre, je précise que de nombreux jeunes Sénégalais consacrent leur énergie et leur engagement au service de l’école notamment du préscolaire sans salaire, sans statut et sans perspectives claires. »