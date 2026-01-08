Gadaye: Une élève de 16 ans ébouillante sa camarade de classe

Ce 6 janvier, vers 19h, le commissariat de Wakhinane Nimzatt a été informé qu’une fille a été ébouillantée au niveau du quartier Gadaye.



À la suite de l’intervention de la police, la victime identifiée sous le nom de N. Guèye, âgée de 16 ans, élève en classe de 4ème au collège Abdou Latif Guèye, avait déjà été évacuée à l’hôpital par les parents.







La mise en cause L.R.Ndiaye, qui est le même âge que la victime, est aussi élève en classe de 4ème dans le même collège. Elle a été interpellée par le commissariat de Wakhinane Nimzatt et placée en garde à vue.

