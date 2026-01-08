Tournée de Thierno Alassane Sall dans la région de Kédougou : Les populations de Landieni, commune de Bandafassi, crient au secours

Le député Thierno Alassane Sall a effectué une tournée dans la région de Kédougou, où il a rencontré les populations locales pour discuter des problèmes de développement de la région. Lors de sa visite dans le village de Landieni, il a été confronté à une situation alarmante.







"Rien ne va dans ce village", a déclaré le chef de village, Mamadou Yayo Diallo. "Nous avons des difficultés à accéder à l'électricité, au réseau internet, les jeunes n'ont pas d'emploi, malgré leurs diplômes. Nous sommes fatigués de vivre dans ces conditions."







Les populations de Landieni, qui sont au nombre de 318, demandent des infrastructures de base, notamment une ambulance, un poste de santé, un réseau téléphonique et des unités de transformation pour valoriser leurs matières premières. "Nous avons les ressources, mais nous n'avons pas les moyens de les exploiter", a ajouté le chef de village.







Les femmes du village demandent des moulins de pilotage pour leur travail de l'eau et des coopératives pour leur GIE. "Nous voulons des financements pour développer nos activités et améliorer nos conditions de vie", ont-elles déclaré.







Thierno Alassane Sall a promis de porter ces préoccupations à l'attention des autorités sénégalaises et de travailler pour trouver des solutions à ces problèmes. "Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider les populations de Landieni et de la région de Kédougou à développer leur potentiel et à améliorer leurs conditions de vie", a-t-il déclaré.

